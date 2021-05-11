الحشد يختتم الصفحة الثالثة من عمليات علي ولي الله جنوب الموصل

2021/05/11 | 17:47 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اختتمت قوات الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، الصفحة الثالثة من عمليات علي ولي الله لتعقب بقايا فلول داعش الإرهابي وتأمين وتفتيش القرى في مناطق جنوب الموصل بمحافظة نينوى.وكانت نقطة شروع العمليات، بحسب بيان لاعلام الحشد، من “مفرك عين الجحش ، حيث شاركت في الصفحة الثالثة من العملية قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي متمثلة ب […]

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