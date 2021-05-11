2021/05/11 | 17:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قررت لجنة الانضباط في الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، معاقبة المدرب مؤيد جودي.وذكرت التطبيعية، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “لجنة الانضباط عقدت اليوم الثلاثاء، الموافق 11/5/2021، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بسبب اتهامات وجهها لرئيس التطبيعية..



الانضباط تقرر معاقبة المدرب مؤيد جودي المركز الخبري الوطني.

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