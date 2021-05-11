ظريف يهاجم إسرائيل ويؤكد دعم طهران للفلسطينيين

2021/05/11 | 18:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني هاجم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء، إسرائيل بسبب استخدامها العنف ضد الفلسطينيين في المسجد الأقصى بالقدس.وقال ظريف في خطاب نشر على صفحته في “تويتر”: “إن الهجوم على […]

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