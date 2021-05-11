2021/05/11 | 18:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحتدم النقاش بين أعضاء الحزب الجمهوري في الكونغرس، فيما يتعلق بمصير رئيسة المؤتمر الجمهوري في مجلس النواب، ليز تشيني، حيث طالب زميلها كيفين مكارثي بالتصويت الأربعاء، على إقالتها من منصبها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رفضت تأييد مزاعم ترامب.. الجمهوريون يحسمون مصير ليز تشيني) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رفضت تأييد مزاعم ترامب.. الجمهوريون يحسمون مصير ليز تشيني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).