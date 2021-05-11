نتنياهو يتوعد بالتصعيد.. والرئيس الفلسطيني يتسلم رسالة من بايدن

2021/05/11 | 18:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل ستصعد شدة ووتيرة هجماتها في غزة.وقال نتنياهو في بيان مصور “اتُخذ قرار في ختام تقييم للوضع بزيادة قوة الهجمات ووتيرتها”.

جاء ذلك في وقت أعلنت فيه الرئاسة الفلسطينية، أن الرئيس محمود عباس تسلم رسالة خطية من الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن الرسالة “تناولت آخر التطورات السياسية، والأوضاع الراهنة، والعلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة ودولة فلسطين“.

ولم تكشف ”وفا“ أية تفاصيل حول فحوى هذه الرسالة، والموقف الأمريكي من التطورات الميدانية والسياسية الراهنة.

وتعد هذه الخطوة الأولى من نوعها منذ سنوات، حيث شهدت سنوات حكم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قطيعة مع السلطة الفلسطينية، تخللتها خطوات أمريكية داعمة ل‍إسرائيل، إضافة لتجميد مساعدات مالية للسلطة الفلسطينية، ووكالة غوث تشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

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