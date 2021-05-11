جوبي فتاح تطلق احدث اغنية لها

2021/05/11 | 18:06 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تطلق المغنية الكوردية جوبي فتاح أحدث اغنية لها خلال ايام عيد الفطر.

الاغنية بعنوان (لم تعرفني) شعر والحان زياد اسعد اخراج التان نوري.

نشرت فتاح مقطعا من اغنيتها على صفحتها الرسمية في انستغرام، قائلة: "سانشر الاغنية يوم 15 ايار وخلال ايام عيد الفطر على موقع (يوتيوب)".

جوبي فتاح من مواليد كركوك 1983.



تعيش مع عائلتها في هولندا منذ كان عمرها ثلاث سنوات.



وبخلاف اللغة الكوردية غنت فتاح باللغة الانجليزية.



متزوجة ولها طفلة تدعى "ليفيا".

PUKmedia متابعة وترجمة

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