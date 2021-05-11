اقتراح نيابي في العراق لدمج 3 وزارات دعمًا للاقتصاد

2021/05/11 | 18:19 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: اقترحت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية في العراق، اليوم الثلاثاء، دمج 3 وزارات والاهتمام بالقطاعين الصناعي والزراعي، مؤكدة أن تشغيل المعامل لا يحتاج لقرار سياسي.وقالت ندى شاكر جودت، عضو اللجنة لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إن غلق …

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