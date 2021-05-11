2021/05/11 | 18:19 - المصدر: مباشر
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مباشر: اقترحت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية في العراق، اليوم الثلاثاء، دمج 3 وزارات والاهتمام بالقطاعين الصناعي والزراعي، مؤكدة أن تشغيل المعامل لا يحتاج لقرار سياسي.
وقالت ندى شاكر جودت، عضو اللجنة لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إن غلق …
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اقتراح نيابي في العراق لدمج 3 وزارات دعمًا للاقتصاد) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقالت ندى شاكر جودت، عضو اللجنة لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إن غلق …
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اقتراح نيابي في العراق لدمج 3 وزارات دعمًا للاقتصاد) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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