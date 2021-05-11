أزمة الجائحة: ارتفاع جديد لمؤشر الإصابات.. وعشرات الضحايا

2021/05/11 | 18:24 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة فيروس "كورونا" في العراق، الثلاثاء، إلى أكثر من 1.12 مليون إصابة بعد تسجيل آلاف الحالات الجديدة.

سجل العراق أكثر من 5200 إصابة جديدة بالفيروس الفتاك

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 11 آيار/مايو، وتضمن تسجيل أكثر من 5200 إصابة، و34 حالة وفاة.

وأشار الموقف، إلى تسجيل أكثر من 6500 حالة تماثل للشفاء بمعدل 90.7%.

وبلغ عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج أكثر من 88 ألف شخص، بينهم 500 تحت العناية المركزة.

كما ارتفعت حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى 15834 حالة وفاة.

وبلغ عدد الأشخاص الخاضعين لحملة التطعيم، اليوم، أكثر من 21 ألف شخص.

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