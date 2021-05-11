مصر ومسارات استعادة الذات العربية: بين انتفاضة القدس والسد الأثيوبي - حاتم الجوهرى

2021/05/11 | 18:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حاتم_الجوهرى بعد عدة أشهر قليلة من رحيل دونالد ترامب، يمكن القول إن القدر لم يمنح بايدن الفرصة ليزايد كثيرا بديمقراطيته الحزبية في مواجهة ترامب وحزبه الجمهوري، فها هو أشهر ملف عمل عليه ترامب يتفجر من جديد في المنطقة العربية، ليكشف أن الاختلاف بينهما هو مجرد اختلاف في الدرجة وليس في التوجه، اختلاف في الشكل وليس في المضمون.وأقصد ملف "صفقة القرن" ومخلفاته، وموقف مدينة القدس ومفاوضات السد الأثيوبي..الن ......





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