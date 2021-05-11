2021/05/11 | 18:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أطلق الجيش الإسرائيلي جولة جديدة من الغارات على مواقع تابعة لحركة حماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة، حسبما أعلن المتحدث باسم الجيش، الثلاثاء، بعد مقتل إسرائيلتين بصواريخ أطلقت من غزة على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد مقتل إسرائيليتين..



إسرائيل تشن غارات جديدة على قطاع غزة المركز الخبري الوطني.

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