بالأسماء والتفاصيل.. عقوبات أميركية على سبعة لبنانيين على صلة بحزب الله

2021/05/11 | 18:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الثلاثاء، أنها فرضت عقوبات على سبعة لبنانيين، معظمهم مرتبطين بمؤسسة "القرض الحسن" التابعة لحزب الله.

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