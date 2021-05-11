الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 7 لبنانيين على صلة بـ”حزب الله”

2021/05/11 | 18:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أنها فرضت عقوبات على 7 لبنانيين على صلة بـ “حزب الله”.

وقالت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني إنها فرضت عقوبات على إبراهيم علي ضاهر رئيس الوحدة المالية المركزية لحزب الله، وعلى 6 آخرين هم: أحمد محمد يزبك، عباس حسن غريب، وحيد محمود سبيتي، مصطفى حبيب حرب، عزت يوسف عكار، حسن شحادة عثمان، استخدموا حساباتهم الشخصية في بعض البنوك اللبنانية، بما في ذلك “جمّال ترست بنك” كغطاء لتحويل ما يقرب من نصف مليار دولار أمريكي نيابة “القرض الحسن” الشركة المالية لحزب الله، وفق بيان وزارة الخزانة.

وقالت أندريا جاكي، مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية إن “حزب الله يواصل إساءة استخدام القطاع المالي اللبناني واستنزاف الموارد المالية اللبنانية في وقت عصيب بالفعل”.



“مثل هذه الأعمال تظهر عدم اكتراث حزب الله بالاستقرار المالي والشفافية والمساءلة في لبنان”.

وقالت وزارة الخزانة إنه “في حين أن مؤسسة “القرض الحسن” تدعي خدمة الشعب اللبناني إلا أنها عمليا تنقل الأموال بشكل غير مشروع من خلال حسابات وهمية، مما يعرض المؤسسات المالية اللبنانية لعقوبات محتملة”.

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