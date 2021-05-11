الزراعة تمنع أستيراد  محصولي الرقي والبطيخ   لوفرتهما  محليا

2021/05/11 | 18:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت وزارة الزراعة ، اليوم الثلاثاء، منع أستيراد محصولي الرقي والبطيخ لوفرتهما محليا.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، انه “أستنادا للصلاحيات المخولة الى وزير الزراعة بمنع وفتح الاستيراد في ضوء وفرة وشحة المنتج الزراعي المحلي ووفقا لما جاء في كتاب مجلس الوزراء /لجنة الشؤون الاقتصادية والذي نص على منع دخول السلع المشمولة بالمنع وفق الروزنامة الزراعية، حصلت الموافقة على منع استيراد محصولي (الرقي والبطيخ ) ومن جميع المنافذ الحدودية واعتبارا من ١١/ ٥/ ٢٠٢١ “.

من جانبه فقد اوضح الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف ان “عملية المنع جاءت نتيجة لوفرة المنتج المحلي”، لافتا الى ان “القرار منح عشرة ايام للمستوردين الحاصلين على موافقة مسبقة والذين قاموا بأدخال جزءأ من الارساليات المستوردة وذلك لمنحهم الوقت الكافي لاستكمال ما تبقى منها”.

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