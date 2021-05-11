بلا تعويضات.. الزراعة تكشف عن مسببات الحرائق في مزارع الحنطة

2021/05/11 | 18:43 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كشفت وزارة الزراعة، الثلاثاء، عن أسباب الحرائق التي تطال حقول الحنطة في عدد من محافظات البلاد، فيما أشارت إلى أنه لا توجد تعويضات مالية للمزارعين الذين احترقت محاصيلهم.

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وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حميد النايف، في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه "ناس" (11 ايار 2021)، إن "أسباب الحرائق في الحقول الزراعية جاءت نتيجة ارتفاع درجات الحرارة والإهمال وقرب مزارع الفلاحين من مصادر النيران، إضافة إلى عدم توفر السلامة المهنية في الحاصدة التي قد تسبب حرائق هنا وهناك فضلاً عن التماس الكهربائي".

وأكد النايف أن "مسألة الحرائق طبيعية وتحدث عند كل بداية موسم حصاد".

ولفت إلى أن "الإعلام اليوم بات يشكل مصدراً سريعاً لتناقل المعلومات أكثر من السنوات السابقة قبل عام 2003 والذي لم يغط أو يعلن حوادث الحريق"، محذرا من "تصديق الشائعات وتضخيم الأمور في صالح عدم إنجاح العمل الحكومي".

وأشار النايف إلى أن "الحرائق في جميع مناطق الوسط والجنوب والغربية طبيعية ولا تؤثر سلبا على مجمل الإنتاج الزراعي".

وبين أن "وزارة الزراعة نوهت سابقا قبل بدء موسم الحصاد بضرورة تواجد الفلاحين والمزارعين في أماكن محاصيلهم لإكمال عملية الحصاد بشكل سلس والاخبار عن حوادث عرضية كالحرائق وبالتعاون مع فرق الدفاع المدني والأجهزة الأمنية".

وبخصوص التعويضات لأصحاب الحقول المحترقة أوضح النايف أنه "لا توجد هناك تعويضات مالية للفلاحين والمزارعين الذين تعرضت حقولهم للحرائق بسبب الأزمة المالية التي تمر بها البلاد إضافة إلى أن موضوع التعويضات يخضع لشروط وتعليمات قانونية تتمثل في الظرف القاهر وغيرها من الأمور سواء كان في الشق النباتي أو الحيواني".

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