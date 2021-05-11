من زوايا رؤية أخرى - محمد بن زكري

2021/05/11 | 18:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_بن_زكري * يوم الجمعة هو يوم عبادة كوكب الزهرةمن المعروف لدى دارسي حضارات شعوب الهلال الخصيب القديمة و المهتمين بالمايثولوجيا الرافدينية ، أن كوكب الزهرة كان يعبد باسم الربة عشتار (في الشام : عشتروت ..



عنات أو إنات ..



عشيرة) ، و من بلاد الرافدين و الشام ، انتقلت عبادتها إلى اليونان باسم أفروديت ، و إلى الرومان باسم فينوس .



و كان اليوم المخصص لعبادتها في التقويم البابلي ، و لدى الآشوريين و الكنعان ......





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