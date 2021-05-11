2021/05/11 | 19:04 - المصدر: عين العراق

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الرياضة

الثلاثاء 11 مايو 2021 | 06:45 مساءً | عدد القراءات : 29

زاخو يفرض التعادل على الزوراء في الدوري الممتاز

حسم التعادل الإيجابي مباراة زاخو وضيفه الزوراء بهدف لكلا الفريقين في المباراة التي أقيمت مساء اليوم في ملعب زاخو لحساب الجولة 30 من الدوري الممتاز.

وسجل لزاخو اللاعب برونو ليما في الدقيقة 10 فيما سجل لفريق الزوراء علاء عبد الزهرة في الدقيقة 55.

ورفع الزوراء رصيده إلى النقطة 56 في المركز الثاني مؤقتا فيما رفع زاخو رصيده إلى النقطة 41 في المركز السادس.

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