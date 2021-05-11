بلينكن يدعو بلدان العالم لاتخاذ إجراءات ضد حزب الله اللبناني

2021/05/11 | 19:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن أن "التهديد الذي يشكله حزب الله على الولايات المتحدة وحلفائها ومصالحها في الشرق الأوسط، والعالم يدعو البلدان في جميع أنحاء العالم إلى اتخاذ خطوات لتقييد أنشطته وتعطيل شبكات التيسير الخاصة به".

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