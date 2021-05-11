2021/05/11 | 19:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن المركز الفلكي في تمير بالسعودية، أن غداً الأربعاء الموافق 12 من أيار 2021 هو المتمم لشهر رمضان، وأن يوم الخميس غرة شهر شوال أول أيام عيد الفطر وذلك لتعذر رؤية هلال شوال.

كما أعلنت دولة الإمارات أن، بعد غدٍ الخميس، هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

واكنت السلطات الأسترالية قد أعلنت عن تعذر رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن أول أيام عيد الفطر المبارك سيكون بعد غد الخميس.

وفي وقت سابق، أعلنت كل من ماليزيا، وإندونيسيا، أن، غدًا الأربعاء، المتمم لشهر رمضان، وبعد غدٍ الخميس، أول أيام عيد الفطر المبارك.

التالي

منذ 8 دقائق

استراليا تحدد موعد عيد الفطر المبارك

منذ 37 دقيقة

الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 7 لبنانيين على صلة بـ”حزب الله”

منذ ساعة واحدة

نتنياهو يتوعد بالتصعيد..



والرئيس الفلسطيني يتسلم رسالة من بايدن

منذ ساعتين

فقدان 75 شخصا يبحرون على زورق مطاطي في البحر المتوسط

منذ 3 ساعات

ارتفاع عدد القتلى بهجوم مدرسة قازان إلى 9

منذ 3 ساعات

لبنان مهدد بظلام دامس

منذ 3 ساعات

أبو الغيط يندد بالغارات الجوية الإسرائيلية على غزة

منذ 4 ساعات

إيران: نوافذ الأمل مفتوحة لحل الخلافات مع السعودية

منذ 6 ساعات

اتصالات لاستعادة التهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل

منذ 7 ساعات

احدث حصيلة عن كورونا حول العالم

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية والإمارات تعلنان موعد عيد الفطر المبارك) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية والإمارات تعلنان موعد عيد الفطر المبارك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).