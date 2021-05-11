استراليا تحدد موعد عيد الفطر المبارك

2021/05/11 | 19:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت السلطات الأسترالية، عن تعذر رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن أول أيام عيد الفطر المبارك سيكون بعد غد الخميس.

من جهته، أكد المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، الأسبوع الماضي، أن شهر رمضان لهذا العام سيكون كما العام السابق ويتمم 30 يوما وفق الحسابات الفلكية.

وأشارت الأمانة العامة للمجلس الأوروبي في بيان رسمي، إلى أن “موعد عيد الفطر في أستراليا 2021 سيكون الخميس الموافق 13 ايار 2021

من جهتها، كشفت جمعية “آفاق” لعلوم الفلك بالطائف في السعودية، عن الحسابات الفلكية، أن “الثلاثاء، يوم التحري، حيث لن يكون هناك هلال فوق الأفق بعد غروب الشمس، نظرا لغروبه قبل الشمس بنحو 12 دقيقة، حسب أفق مكة المكرمة”.

وأشارت إلى أن “يوم الأربعاء المقبل ( 30 رمضان 1442 هجري في السعودية)، فإن فترة مكث الهلال بعد غروب الشمس نحو 39 دقيقة، وعمره يقدر حينها بنحو 21 ساعة، وارتفاعه عن الأفق 7.33 درجة، وإضاءة سطحه 0.6% من إضاءة القمر البدر”، لافتة إلى أنها “فترة كافية لمشاهدته بالعين المجردة في حال كانت الأجواء صافية”.

وتوقعت “آفاق” أن “تكمل عدة شهر رمضان الـ30 يوما، وأن الخميس 13 ايار 2021 هو غرة شهر شوال لهذا العام، في معظم الدول الإسلامية، إن لم يكن كلها”.

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