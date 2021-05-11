رئيس الجمهورية يؤكد أهمية ترسيخ أمن واستقرار المنطقة

2021/05/11 | 19:08 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل السيد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الثلاثاء 11 أيار 2021 في قصر بغداد، نائب وزير الدفاع السعودي سمو الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز.

وفي مستهل اللقاء نقل الأمير خالد، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان إلى رئيس الجمهورية، فيما حمّل سيادته، الأمير خالد، تحياته وتقديره لجلالة الملك وسمو ولي العهد، وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها.

وأكّد الرئيس برهم صالح أهمية تطوير العلاقات بين الجانبين وتوطيد آفاق التعاون في مختلف المجالات، والعمل بالاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين في مجالات الأمن والاقتصاد والاستثمار، وتعزيزها نحو المزيد من التعاون والتنسيق المشترك وبما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وتم خلال اللقاء، الإشادة بعمق وتطور العلاقات الأخوية العراقية السعودية، وحرص البلدين على تطوير التعاون والتنسيق الثنائي الوثيق، والإشارة إلى الدور المحوري للمملكة العربية السعودية في المنطقة العربية والإقليمية، والتأكيد على أن العراق الآمن المستقر ذا السيادة والعلاقات الوثيقة مع عمقه العربي وجواره الإسلامي هو مرتكز في ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.

من جانبه، قدّم الأمير خالد شكره وتقديره لرئيس الجمهورية، مؤكداً التزام المملكة بدعم أمن واستقرار العراق وتعزيز أواصر التعاون بين البلدين في مجالات الأمن والاقتصاد والاستثمار بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين.

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