ديوان الوقف السُنّي العراقي يحدد أول أيام العيد

2021/05/11 | 19:14 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

حدد ديوان الوقف السني العراقي أول أيام عيد الفطر.

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وقال الديوان في بيان أعقب حفلا لمراقبة هلال شهر شوال، إن "يوم غد الأربعاء سيكون متمما لشهر رمضان، والخميس أول أيام العيد".

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