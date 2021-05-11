العراق يمنع استيراد محصولين زراعيين لوفرتهما محلياً

2021/05/11 | 19:19 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة الزراعة العراقية عن منع استيراد محصولي "الرقي والبطيخ" بسبب وفترتهما محلياَ.وأفادت وزارة الزراعة، في بيان صادر، بأن القرار جاء تماشياً مع كتاب مجلس الوزراء -لجنة الشؤون الاقتصادية - والذي نص على حظر دخول السلع المشمولة بالمنع …

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