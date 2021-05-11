الرشيد يطلق وجبة جديدة من السلف لهذه الفئات

2021/05/11 | 19:28 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلن مصرف الرشيد، الثلاثاء، اطلاق وجبة جديدة من سلف منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية والموظفين وكذلك المتقاعدين.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقى موقع NRT عربية نسخة منه، اليوم (11 ايار 2021)، إنه "تم إطلاق وجبة جديدة من سلف منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية والموظفين وكذلك المتقاعدين".

واضاف البيان، ان على "كافة المستفيدين ممن ترسل لهم رسائل نصية مراجعة فروع المصرف او مكاتب الدفع الالكتروني لاستلام المبلغ".

واوضح، أن "العمل مستمر على رفع المبالغ في ارصدة المسجلين على السلف من خلال التطبيق الخاص بالمصرف".

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