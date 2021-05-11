العراق السلطة الغاشمة وعصابات المليشيات والرد الديمقراطي - وثاب داود السعدي

2021/05/11 | 19:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#وثاب_داود_السعدي طفح الكيل وبلغ السيل الزبىهكذا يعبر العرب عن الحالة التي لا يمكن ان تنجع معها الحلول التوفيقيةجرائم السلطة وجرائم المليشيات التي تهيمن على هذه السلطة وتدوس صور رئيس وزرائها بالأحذية تجاوزت كل الحدودجريمة اغتيال الشهيد إيهاب الوزني، وان كانت جريمة أخرى في سلسلة الجرائم، الا انها أعلنت القطيعة التامة بين الشعب العراقي وأحزاب نهب المال العام التي تجثم على صدره وتنهش من لحمه وتدمي مدامعه.< ......





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