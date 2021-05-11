العراق: اغتيالات تثير التساؤلات

2021/05/11 | 19:35 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في حدث اليوم نحاول أن نفهم من يقف وراء اغتيال و محاولات اغتيال نشطاء وصحفيين في العراق.

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