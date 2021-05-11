أمين بغداد يعلن استكمال الإجراءات المتعلقة بتوزيع قطع الأراضي لموظفي شبكة الإعلام العراقي

2021/05/11 | 19:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلن أمين بغداد، علاء معن، اليوم الثلاثاء، استكمال الإجراءات المتعلقة بتوزيع قطع الأراضي لموظفي شبكة الإعلام العراقي.وقال معن في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تم استكمال الإجراءات الإدارية للحصول على قطعة الأرض المخصصة لشبكة الإعلام العراقي"، مبيناً أنه "تمت اليوم المصادقة على محضر اللجنة العليا للتصميم الأساس، وسيأخذ الامر مداه الإداري".وبين أنه "بعد عطلة الحظر سيتم استكمال الإجراءات وفق الضوابط والتعليمات العراقية النافذة".وبشأن خطة أمانة بغداد، خلال فترة الحظر، علق معن قائلاً: إن "فترة الحظر مهمة ويجب استثمارها لتقديم زخم كبير للخدمات البلدية، لاسيما في موضوع الاكساء، حيث يجب الاستفادة من عدم وجود زخم مروري، والشروع بعملية الاكساء".

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