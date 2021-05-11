الوقف السني يعلن الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك في العراق

2021/05/11 | 19:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن ديوان الوقف السني في العراق، و دار الافتاء العراقية، اليوم الثلاثاء، ان غدا متمماً لشهر رمضان وان يوم الخميس المقبل اول أيام شهر شهوال وعيد الفطر المبارك.

وقال المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء وديوان الوقف السني انه “نظرا الى عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال فانه سيكون يوم غد متمم لشهر رمضان المبارك ويوم الخميس هو أول أيام عيد الفطر المبارك”.

وكانت كل من السعودية والإمارات واستراليا وماليزيا واندونيسيا، قد أعلنوا غدًا الأربعاء، المتمم لشهر رمضان، وبعد غدٍ الخميس، أول أيام عيد الفطر المبارك.

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