العراق يعلن الخميس أول أيام عيد الفطر

2021/05/11 | 19:39 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن ديوان الوقف السني في العراق ودار الافتاء العراقية، اليوم الثلاثاء، ان غدا متمماً لشهر رمضان وان يوم الخميس المقبل اول أيام شهر شهوال وعيد الفطر المبارك.

وكانت كل من السعودية والإمارات واستراليا وماليزيا واندونيسيا، قد أعلنوا غدًا الأربعاء، المتمم لشهر رمضان، وبعد غدٍ الخميس، أول أيام عيد الفطر المبارك.

PUKmedia ديوان الوقف السني

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