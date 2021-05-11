إقليم كردستان يعلن الخميس أول أيام عيد الفطر

2021/05/11 | 19:45 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكدت وزارة الأوقاف في حكومة إقليم كردستان، أن يوم الخميس هو أول أيام عيد الفطر، نظرا لعدم ثبوت رؤية الهلال اليوم.

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وذكرت الوزارة في بيان مقتضب تلقى "ناس"، نسخة منه (11 آيار 2021)، أن "يوم غد الأربعاء سيكون متمما لشهر رمضان، والخميس أول أيام العيد".

وحدد ديوان الوقف السني العراقي أول أيام عيد الفطر.

وقال الديوان في بيان أعقب حفلا لمراقبة هلال شهر شوال، إن "يوم غد الأربعاء سيكون متمما لشهر رمضان، والخميس أول أيام العيد".

وقالت السعودية إن يوم غد الأربعاء سيكون متمماً لشهر رمضان، وسيكون أول أيام عيد الفطر هو الخميس المقبل.

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