2021/05/11 | 19:49 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قررت جامعة الدول العربية تشكيل لجنة وزراية عربية لمتابعة التحرك العربي ضد السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة.وقالت جامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، إن اللجنة ستتواصل مع الدول دائمة العضوية في مجلس …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قرارات عربية لمواجهة انتهاكات إسرائيل في القدس بينها اللجوء للجنائية الدولية) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قرارات عربية لمواجهة انتهاكات إسرائيل في القدس بينها اللجوء للجنائية الدولية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).