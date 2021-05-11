2021/05/11 | 19:57 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "حنطة حمراء سامة سُوقت لمطاحن وزارة التجارة".. فيديو يوّثق "كارثة" في بابل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/11 | 19:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("حنطة حمراء سامة سُوقت لمطاحن وزارة التجارة".. فيديو يوّثق "كارثة" في بابل) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("حنطة حمراء سامة سُوقت لمطاحن وزارة التجارة".. فيديو يوّثق "كارثة" في بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).