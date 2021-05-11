2021/05/11 | 19:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني سحبت تركيا دعوة وجهتها لوزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتز لحضور “منتدى أنطاليا الدبلوماسي” المقرر في يونيو المقبل.وحسب معلومات نشرتها وكالة “الأناضول”، سحبت تركيا الدعوة التي وجهتها إلى الجانب الإسرائيلي عبر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تركيا تلغي دعوة وجهتها لوزير إسرائيلي المركز الخبري الوطني.

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