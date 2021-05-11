قبيل الانتخابات الرئاسية.. إيران تستعد لسن قانون

2021/05/11 | 20:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستعد إيران التي احتلت المرتبة 174 في قائمة حرية الصحافة لعام 2021، للمصادقة على مشروع قانون يمنع الصحفيين الأميركيين والبريطانيين من دخول إيران ويمنع وسائل الإعلام الإيرانية من نقل أي شيء تنشره وسائل الإعلام الأميركية والبريطانية.

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