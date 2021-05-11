2021/05/11 | 20:15 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمليات المشتركة تغلق جميع جسور بغداد باستثناء اثنين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/11 | 20:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمليات المشتركة تغلق جميع جسور بغداد باستثناء اثنين) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمليات المشتركة تغلق جميع جسور بغداد باستثناء اثنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).