الكاظمي يبحث مع بن سلمان 4 من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين العراق والسعودية

2021/05/11 | 20:16 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، مع نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان والوفد الرسمي المرافق له عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء، بحسب بيان المكتب الإعلامي للمجلس، وتلقى "ناس" نسخة منه، (11 ايار 2021)، على "أهمية تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين، في مختلف المجالات الإقتصادية والسياسية، فضلًا عن التعاون الأمني في مجال الحرب على فلول داعش الإرهابية".

وبيّن الكاظمي "أهمية تفعيل النتائج الإيجابية التي أثمرت عن الاجتماع الأخير للجنة التنسيقية العراقية السعودية، والدفع بملف الاستثمارات السعودية في العراق الى الأمام، في مجال الإعمار ومختلف القطاعات الأخرى"، موضحاً إن "المرحلة الحالية من العلاقات الثنائية تشهد خطوات مثمرة، بما يصبّ في مصلحة البلدين وتعزيز أمن واستقرار المنطقة وترسيخ التنمية المستدامة فيها".

وأكد على "توجيهاته الى القيادات الأمنية في وزارة الدفاع بضروة تعزيز التعاون الأمني مع نظرائهم السعوديين بما يخدم استقرار البلدين وأمنهما الداخلي".

وتابع البيان أن "الأمير خالد بن سلمان نقل تحيّات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الى الكاظمي، وتطلعه الى تعزيز التعاون الثنائي وتوطيد العلاقات على مختلف الصعد، كما أوضح توجيهات الملك الى جميع أجهزة المملكة بالإنفتاح على العراق وتعضيد التعاون المشترك في مختلف المجالات".

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