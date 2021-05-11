“كتائب القسام” تهدد تل أبيب بضربة صاروخية قاسية إذا قصفت إسرائيل الأبراج المدنية في غزة

2021/05/11 | 20:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قال أبو عبيدة الناطق باسم “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس” الفلسطينية، إن تل أبيب ستكون على موعد مع ضربة صاروخية قاسية إذا قصفت إسرائيل الأبراج المدنية في قطاع غزة.وأضاف […]

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