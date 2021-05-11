2021/05/11 | 20:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صالح ونائب وزير الدفاع السعودي يبحثان تعزيز التعاون بغداد – الزمان استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، ، نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان بن عبد العزيز والوفد المرافق له ، وبحثا افاق التعاون ،بما يحقق مصالح البلدين والشــعبين الشقيقين.وذكر بيان تلقته (الزمان) امس انه (في مستهل اللقاء نقل بن عبد العزيز […]

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