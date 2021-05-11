"إذا لم أسرقه شخص آخر سيسرقه"

2021/05/11 | 20:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحقيقة مشعة مهما اسودت الشاشات وكُبست الأزرار، التاريخ شاهد مهما كتم صوته أو حاول المنتصرون تغيير نبرته، وعلى أن هناك اليوم أجيال متعاقبة من "الإسرائيليين" الذين ولدوا في فلسطين ولا يعرفون غيرها وطناً ولا يمكن تهجيرهم تكراراً للمأساة البشعة، إلا أن الحل لا يمكن أن يبدأ من محاكم إسرائيلية منحازة أصلاً في دولة احتلال

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