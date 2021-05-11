الحلبوسي يؤكد الى بن سلمان تبني العراق سياسة الانفتاح مع عمقه العربي

2021/05/11 | 20:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، على تبني العراق سياسة الانفتاح مع عمقه العربي، وتعزيز التعاون على الأصعدة كافة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، استقبل اليوم الثلاثاء، نائب وزير الدفاع نائب رئيس هيئة الصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية الأمير خالد بن سلمان والوفد الرسمي المرافق له”، مبينا ان “اللقاء بحث تمتين العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون بين العراق والمملكة العربية السعودية في المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية”.

وأكد رئيس مجلس النواب، على “تبني العراق سياسة الانفتاح مع عمقه العربي، وتعزيز التعاون على الأصعدة كافة”، متطلعاً إلى “تطوُّر العلاقات بين البلدين الشقيقين، وتحقيق المزيد من التنسيق والتعاون المشترك بما ينعكس إيجاباً على الشعبين الشقيقين”.

من جانبه، نقل الأمير خالد بن سلمان تحيَّات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى رئيس مجلس النواب، مشيراً إلى “عمق الروابط المشتركة بين البلدين الشقيقين”، ومؤكدا أن “بلاده تدعم العراق حكومةً وشعباً لتحقيق استقراره الذي ينعكس على استقرار المنطقة”.

بدوره، حمَّل رئيس مجلس النواب الأميرَ خالد بن سلمان “تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين وولي العهد”، مثمناً “دورهم الفاعل في القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك وخطوات المملكة لدعم العراق”.

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