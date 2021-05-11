توضيح من وزارة التربية حول استمرار التعليم الإلكتروني خلال أيام الحظر الشامل

2021/05/11 | 20:47 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكدت وزارة التربية، الثلاثاء، أن الدروس الإلكترونية مستمرة خلال فترة الحظر الشامل، فيما أشار إلى أنه يستثنى منها أيام عيد الفطر.

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وقال المتحدث باسم الوزارة، حيدر فاروق، في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس" (11 ايار 2021)، إن "التعليم الإلكتروني سيستمر خلال فترة الحظر الشامل لأنها ليست مناسبة، وبالتالي يستطيع المعلم أن يقدم دروسه إلى الطلبة، لاسيما وأنها إلكترونية، بالتالي لن تؤثر على الطلبة"، مبيناً أنه "يستثنى من هذه الدروس أيام عيد الفطر".

وأضاف أن "التعليم الإلكتروني الهدف منه مساعدة الطلبة على تجاوز الازمة التي تمر بها البلاد، والاستمرار بالعملية التعليمية".

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