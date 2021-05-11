2021/05/11 | 20:47 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يتسقبل نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان

الكاظمي يؤكد أهمية تطوير العلاقات بين بغداد والرياض

الكاظمي: أهمية تفعيل النتائج الإيجابية التي أثمرت عن الاجتماع الأخير للجنة التنسيقية العراقية السعودية

الكاظمي يؤكد توجيهاته إلى القيادات الأمنية في وزارة الدفاع بضروة تعزيز التعاون الأمني مع نظرائهم السعوديين

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