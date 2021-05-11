تصريح للتربية بشأن الدراسة الالكترونية خلال الحظر والعيد

2021/05/11 | 20:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكدت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، أن الدروس الإلكترونية مستمرة خلال فترة الحظر الشامل، فيما أشار إلى أنه يستثنى منها أيام عيد الفطر المبارك.وقال المتحدث باسم الوزارة، حيدر فاروق، في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "التعليم الإلكتروني سيستمر خلال فترة الحظر الشامل لأنها ليست مناسبة، وبالتالي يستطيع المعلم أن يقدم دروسه إلى الطلبة، لاسيما وأنها إلكترونية، بالتالي لن تؤثر على الطلبة"، مبيناً أنه "يستثنى من هذه الدروس أيام عيد الفطر المبارك".وأضاف أن "التعليم الإلكتروني الهدف منه مساعدة الطلبة على تجاوز الازمة التي تمر بها البلاد، والاستمرار بالعملية التعليمية".

وأصدرت قيادة العمليات المشتركة، الثلاثاء (11 أيار 2021)، جملة قرارات بشأن آلية وتطبيق حظر التجوال الشامل الذي سيبدأ اعتباراً من يوم غد في عموم العراق، فيما وجهت بغلق الطرق كافة بما فيها الواصلة مع إقليم كردستان، ونشر دوريات في الأحياء السكنية لمنع التجمعات.وقال الناطق الرسمي باسم قيادة العمليات اللواء تحسين الخفاجي في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، إن "حظر التجوال الشامل سيبدأ من الساعة 12 ليلاً، واستثناء القوات الامنية يحدد لغاية هذه الساعة".وأضاف، أن "الحظر سيشمل منع السفر للمجاميع السياحية كافة والسماح بدخول البضائع عبر المنافذ، ومنع السفر من وإلى الهند إلى إشعار آخر، مع السماح بعجلتين فقط لمرافقة الجنائز، واستثناء الاعلاميين ومنتسبي الدوائر الخدمية من اجراءات الحظر".وتابع أن "القرارات تضمنت ايضا السماح للافران ومحلات البضائع لغاية السابعة مساءً والصيدليات المرخصة اثناء حظر التجوال، وغلق كافة العيادات غير المرخصة"، مؤكداً أن "الطرق كافة سيتم غلقها حتى مع اقليم كردستان والسماح فقط بنقل الوقود والبضائع، وغلق مداخل العاصمة بغداد والسماح فقط للفئات المستثناة من الحظر".ولفت إلى أنه "سيتم قطع الجسور الرابطة بين الكرخ والرصافة باستثناء جسرين اثنين، كما سيتم غلق مداخل العاصمة بغداد والسماح فقط للفئات المستثناة من الحظر"، مشيراً إلى أن "دوريات النجدة سيتم نشرها في الاحياء لمنع التجمعات، فضلا عن منع التجمعات والمولات".

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