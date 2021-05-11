ائتلاف النصر يكشف عن خروقات انتخابية ويدعو المفوضية للتدخل

2021/05/11 | 20:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادكشف ائتلاف النصر، اليوم الثلاثاء، عن وجود خروقات انتخابية تقوم بها بعض الجهات والشخصيات السياسية من الآن، كدعاية انتخابية مبكرة لها.وقال القيادي في الائتلاف عقيل الرديني، لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك الكثير من المرشحين، يخرقون قانون المفوضية من خلال تقديم رشاوي وتوزيع مساعدات لاهداف انتخابية وكذلك تقديم وعود فارغة للمواطنين مقابل التصويت لهؤلاء المرشحين".وشدد الرديني ان "هذه الخروقات يجب ان تراقب من قبل مفوضية الانتخابات، كما يجب ان تكون هناك اجراءات محاسبة ومعاقبة كل مت يقوم بهذه الخروقات والعمل على دعاية انتخابية مبكرة لجهات وشخصيات سياسية متنفذة، وعدم تحرك المفوضية على هذا الملف سوف يسبب لها احراج كبير، وستكون عليها شبهات بتقديمها تنازلات وصفقات وتخادم، وهذا كله يؤثر على العملية الانتخابية وسمعتها".

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