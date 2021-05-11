العتبة الحسينية تباشر بتأهيل أحد أهم الشوارع المؤدية للمرقد الشريف

2021/05/11 | 20:51 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ باشرت الأقسام الهندسية والفنية والصيانة التابعة للعتبة الحسينية المقدسة، بأعمال تأهيل وتطوير الازقة في شارع السدرة، أحد اهم الشوارع المؤدية لمرقد الإمام الحسين (عليه السلام).وقال حسين رضا مهدي رئيس قسم المشاريع الهندسية والفنية في بيان، إنه “بتوجيه مباشر من قبل ممثل المرجعية العليا، والمتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي باشرت […]

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