2021/05/11 | 20:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني وجه محافظ واسط محمد جميل المياحي، اليوم الثلاثاء، مديرية شرطة المحافظة، باستثناء المواطنين الذين يحملون كارت التطعيم (اللقاح) من الحظر الشامل.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محافظ واسط يوجه بإستثناء حملة “كارت التطعيم” من الحظر الشامل المركز الخبري الوطني.

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