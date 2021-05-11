2021/05/11 | 21:01 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 29 دقیقة

1991 مشاهدة

بعد تعذر رؤية هلال شهر شوال في عدد من الدول العربية مساء الثلاثاء، اعلنت السعودية والامارات والكويت والاردن وقطر واليمن والوقف السني في العراق، أن الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان، وأن الخميس هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

واعلن الوقف السني بالعراق في بيان، عدم رؤية هلال شهر شوال وان غدا الاربعاء، هو المتمم لشهر رمضان، وسيكون يوم الخميس (13 ايار 2021) اول ايام عيد الفطر.

كما وأعلن الديوان الملكي السعوديأن المحكمة العلياقررت أن يوم غد الأربعاء، هو المكمل لشهر رمضان وأن يوم الخميس، هو أول أيام عيد الفطر لعام 1442هـ.

وكان مرصدا تمير وحوطة سدير في السعودية قد أعلنا في وقت سابق تعذر رؤية هلال شهر شوال.





وأعلنت وكالة الأنباء الإماراتية أن الخميس أول أيام عيد الفطر في الإمارات.

وقالت هيئة الرؤية الشرعية الكويتية، إن "غدا المتمم لشهر رمضان وإن الخميس هو أول أيام عيد الفطر".

كما أعلنت الجهات المعنية في كل من الأردن واليمن وقطر أن الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان وأن الخميس أو ايام عيد الفطر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدول التي اعلنت يوم الخميس عيد الفطر) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدول التي اعلنت يوم الخميس عيد الفطر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).