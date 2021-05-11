غارة إسرائيلية تدمر مبنى من 12 طابقا في غزة

2021/05/11 | 21:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة فرانس برس، الثلاثاء، أن مبنى من 12 طابقا يضم مكاتب لمسؤولين في حركة حماس دمر بالكامل، في غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة.

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