تعرض تل أبيب لقصف بـ130 صاروخاً

2021/05/11 | 21:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلنت كتائب "القسام" التابعة لحركة حماس الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، قصف تل أبيب بـ130 صاروخاً.ويأتي هذا القصف، رداً على استهداف إسرائيل لبرج سكني في غزة، مساء اليوم الثلاثاء.وذكرت الحركة، في بيان مقتضب: "الآن وتنفيذاً لوعدنا..كتائب القسام توجه ضربة صاروخية هي الأكبر لتل أبيب وضواحيها بـ 130 صاروخاً رداً على استهداف العدو للأبراج المدنية"، في إشارة إلى استهداف إسرائيل لبرج سكني في قطاع غزة قبل قليل.المصدر: سبوتنيك

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