راموس إلى باريس سان جيرمان؟.. بوتشيتينو يُجيب

2021/05/11 | 21:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

علق ماوريسيو بوتشيتينو الشائعات التي تربط مدافع ريال مدريد سيرجيو راموس بالانتقال إلى باريس سان جيرمان، معترفاً في السياق نفسه، بأن فريقه يريد تحسين جميع المراكز خلال الانتقالات الصيفية القادمة.

ويُعتبر مستقبل راموس موضوع نقاش كبير مع اقتراب فترة الانتقالات الصيفية، حيث من المقرر أن ينتهي عقده الحالي مع ريال مدريد في 30 حزيران القادم.

ولم يتوصل اللوس بلانكوس حتى الآن إلى اتفاق مع قائد النادي بشأن تمديد عقده، ويُعد باريس سان جيرمان من أبرز الأندية التي ترغب في ضم المدافع الإسباني المخضرم، رغم معاناته من مشاكل بدنية مؤخراً.

ورفض بوتشيتينو تأكيد ما إذا كان بطل فرنسا سيُحاول جلب راموس، لكنه اعترف بأن باريس سان جيرمان سيدخل سوق الانتقالات بقوة من أجل تعزيز المراكز التي تُعاني من قلة الخيارات البشرية.

وقال مدرب باريس سان جيرمان للصحفيين اليوم: "سيرجيو راموس إلى باريس سان جيرمان؟..



لن أجيب لأن كل شيء يمكن أن يساء تفسيره، راموس لاعب لريال مدريد، لكن ما يمكنني قوله هو أننا مثل أي فريق نريد تحسين جميع المراكز".

مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان قال، إنه" يريد أن يبقى راموس في سانتياغو برنابيو على المدى الطويل ، مع اعتقاده أن اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا قادر على اللعب في المستوى الأعلى لمدة خمس سنوات أخرى على الأقل ".

ويأمل زين الدين زيدان أن يستمر راموس مع ريال مدريد، حيث أشار في وقت سابق: " أريد أن أكون صادقاً ويجب أن أقول إنني لا أعرف ما الذي سيحدث معه، نريده أن يبقى هنا، سيكون دائماً لاعباً مهماً وأريده أن يبقى هنا، هذا ما سأقوله كمدرب".

وكان رئيس النادي فلورنتينو بيريز غامضاً بنفس القدر عندما سُئل عن راموس خلال مقابلة في نيسان، حيث قال: " أنا أحب سيرجيو راموس، لكننا في وضع مالي سيئ للغاية، هل سيغادر النادي؟..



لم أقل ذلك، يمكن أن تحدث أشياء كثيرة".

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