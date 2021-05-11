التربية: الدروس الإلكترونية مستمرة خلال أيام الحظر وتستثنى في أيام عيد الفطر

2021/05/11 | 21:22 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت وزارة التربية، الثلاثاء، أن الدروس الإلكترونية ستسمر خلال فترة الحظر الشامل الذي سيستمر حتى 22 من الشهر الجاري، فيما أشارت إلى أن تقديم هذه الدروس سيتوقف خلال أيام عيد الفطر.وقال المتحدث باسم الوزارة، حيدر فاروق، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية وتابعه موقع IQ NEWS إن “التعليم الإلكتروني سيستمر خلال فترة الحظر الشامل لأنها ليست […]

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